Финансист Антонов: вот как нужно поступить с валютой в 2023 году

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, как следует построить свои отношения с валютой в 2023 году. Эксперт посоветовал не тратить деньги на финансы недружественных стран. Поскольку вероятно ужесточение санкций.

«Покупать валюты недружественных стран я бы не стал. Мосбиржа прекратила торги британским фунтом. Если Национальный Клиринговый Центр попадет под санкции, то биржа остановит торги долларом и евро. Инвестировать в иностранную валюту недружественных стран нужно ровно столько, сколько нужно для зарубежных поездок и других деловых и личных целей», - объяснил эксперт сайту «Прайм».

Тем, кто присматривается к валютным вложениям, Антонов рекомендует юань. Хоть и осторожно: китайские деньги пока не стали мировой единицей и известна нерыночным ценообразованием.