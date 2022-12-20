От 3 до 100 тысяч рублей: стало известно о штрафах в Новый год

Названы штрафы, которые могут получить граждане в новогоднюю ночь.

Чтобы не начать год с нарушений, важно помнить о нескольких простых правилах поведения. Юрист рассказала, что за распитие спорных напитков в общественных местах можно получить штраф до 1500 рублей.

Если представители правоохранительных органов заметят вас с сигаретой, штраф составит от 500 до 3000 рублей.

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А массовые действия без уведомления властей будут стоить нарушителям от 10 до 20 тысяч рублей, организациям — до 100 000. Об этом заявили в 1prime.ru.