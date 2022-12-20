Эксперты объяснили, как отличить интернет-магазин от мошенников

Россиянам рассказали, как не столкнуться с аферистами в Сети. Речь идет от тех, кто создает фальшивые торговые онлайн-площадки.
Эксперты информационной безопасности отметили, что отличить настоящий интернет-магазин от мошеннического можно благодаря изучению мелких деталей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Можно сопоставить местонахождение магазина с кодом этого города в телефоне. Стоит проверить, зарегистрирован ли и активен сам номер.
Важно проверить сертификаты на продукцию, сравнить их с юрлицом или ИП магазина. Также специалисты по информационной безопасности из In2security заявили в своем Telegram-канале о проверке номера отделения денежного перевода. Он должен совпасть с городом или регионом, в котором находится сам магазин.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как аферисты могут добраться до баланса на карте.