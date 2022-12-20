Эксперты объяснили, как отличить интернет-магазин от мошенников

Россиянам рассказали, как не столкнуться с аферистами в Сети. Речь идет от тех, кто создает фальшивые торговые онлайн-площадки.

Эксперты информационной безопасности отметили, что отличить настоящий интернет-магазин от мошеннического можно благодаря изучению мелких деталей.

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Можно сопоставить местонахождение магазина с кодом этого города в телефоне. Стоит проверить, зарегистрирован ли и активен сам номер.