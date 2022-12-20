«Сильные температурные перепады»: синоптики напугали россиян погодой в январе 2023 года

Погода зимой

Погода зимой. Фото: Global Look Press 

Метеорологи дали неутешительный прогноз.

Стало известно, что в середине января грядущего года погода устроит сюрпризы для жителей России.

Сильные морозы будут сменяться оттепелью. 

«В январе, согласно прогнозам метеорологов, погода преподнесет новые сюрпризы, а ситуация с климатом будет очень нестабильной. Так, в столичном регионе и других районах центральной части страны стоит ждать сильные температурные перепады», – отметили эксперты.

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В Москве в предстоящие праздники будет довольно холодно. Столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов в январе, после чего потеплеет до нуля к 29-30 января.

«Аналогичная ситуация ожидается и в Сибири, и на Урале. Морозы, которые временами будут укрепляться до минус 36 градусов, затем будут резко сменяться повышением температуры. Правда, не до плюсовых отметок, но до минус 5-6, что будет достаточно тепло для сибирских регионов в середине января», – добавили в primpress.ru.

Напомним, ранее синоптики рассказали об увеличении снежного покрова в столице.

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