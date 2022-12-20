«Сильные температурные перепады»: синоптики напугали россиян погодой в январе 2023 года

В Москве в предстоящие праздники будет довольно холодно. Столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов в январе, после чего потеплеет до нуля к 29-30 января.

«Аналогичная ситуация ожидается и в Сибири, и на Урале. Морозы, которые временами будут укрепляться до минус 36 градусов, затем будут резко сменяться повышением температуры. Правда, не до плюсовых отметок, но до минус 5-6, что будет достаточно тепло для сибирских регионов в середине января», – добавили в primpress.ru.