Обогатитесь в 2023 году: что обязательно нужно сделать в новогоднюю ночь

Деньги

Фото: Global Look Press

Финансовый успех может настичь некоторых людей в 2023 году, если они сделают простое действие, как гласит азиатская мифология.

10 дней остается до Нового года. Многие закупают продукты для праздничного стола и присматривают подарки. Особое внимание уделяется и нарядам. Однако в азиатской мифологии есть традиция, которая может привлечь финансовый успех. 

Так если верить мифологии, если в новогоднюю ночь положить монеты в каждый карман, то в следующие 12 месяцев вам может улыбнуться удача.

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Также еще две приметы смогут улучшить обстановку в вашем доме в 2023 году, если их использовать правильно. 

Эксперты сообщают, что если поцеловать любимого человека под бой курантов, то в следующем году в вашей семье будут царить любовь и понимание.

А если встретить Новый год под громкую музыку, то злые духи, создававшие негативную атмосферу, покинут ваше жилище.  Отмечается, что также приветствуется использование петард и салютов, поведала астролог Саона для сайта Teleprogramma.pro.

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