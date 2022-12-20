Обогатитесь в 2023 году: что обязательно нужно сделать в новогоднюю ночь

Так если верить мифологии, если в новогоднюю ночь положить монеты в каждый карман, то в следующие 12 месяцев вам может улыбнуться удача.

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Также еще две приметы смогут улучшить обстановку в вашем доме в 2023 году, если их использовать правильно.

Эксперты сообщают, что если поцеловать любимого человека под бой курантов, то в следующем году в вашей семье будут царить любовь и понимание.