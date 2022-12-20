Обогатитесь в 2023 году: что обязательно нужно сделать в новогоднюю ночь

10 дней остается до Нового года. Многие закупают продукты для праздничного стола и присматривают подарки. Особое внимание уделяется и нарядам. Однако в азиатской мифологии есть традиция, которая может привлечь финансовый успех.
Так если верить мифологии, если в новогоднюю ночь положить монеты в каждый карман, то в следующие 12 месяцев вам может улыбнуться удача.
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Также еще две приметы смогут улучшить обстановку в вашем доме в 2023 году, если их использовать правильно.
Эксперты сообщают, что если поцеловать любимого человека под бой курантов, то в следующем году в вашей семье будут царить любовь и понимание.
А если встретить Новый год под громкую музыку, то злые духи, создававшие негативную атмосферу, покинут ваше жилище. Отмечается, что также приветствуется использование петард и салютов, поведала астролог Саона для сайта Teleprogramma.pro.