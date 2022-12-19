Астрологи назвали подходящие для каждого знака ароматы

Специалисты по гороскопам рассказали, какие духи приобрести знакам зодиака.
Гороскоп влияет не только на характер, но и на предпочтение при выборе парфюмерии.
«Целеустремленным Овнам под стать и парфюм соотвествующий. Такой, чтобы все знали, что перед ними человек серьезный и амбициозный. Можно подыскать что-то цитрусовое или древесное», – заявили астрологи.
Ароматы розы, бергамота или мускуса посоветовали эксперты консервативным Тельцам.
Близнецам, чтобы заявить о себе, парфюм просто необходим:
«Представители этого знака любят обращать на себя внимание. И парфюм – один из таких способов. Здесь может быть все, что связано с фруктами и цветами: ландыш, грейпфрут, роза, пачули и так далее».
Любящим спокойствие Ракам отлично подойдут обволакивающие ароматы.
«Этот знак – олицетворение силы, страсти, уверенности в себе. И аромат здесь должен соответствовать этим качествам. Подчеркивать их могут древесные ароматы, мускус, сладкие ноты», – рассказали специалисты о Львах.
Ваниль, цветочные и экзотические ноты могут рассмотреть спокойные внешне, но с большим потенциалом внутри Девы.
«Весам обычно нравятся сладкие ароматы с примесью специй. Ведущий мотив могут создать ноты лимона, бергамота или жасмина», – отметили астрологи.
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«Идеальным сочетанием будут восточные ароматы с нотами миндаля, цитрусовых, с теплыми оттенками кедра и мускуса», – говорится о Скорпионах.
Стрельцам откликнутся ароматы летнего сада или утреннего леса.
Козерогам подойдут эвкалипт, сандал, камелия. А Водолеям понравятся ароматы-унисекс.
«Могут подойти океанические, свежие ароматы или те, что сочетают в себе лилии, цитрус, амбру», – рассказали эксперты о Рыбах для ussurmedia.ru.