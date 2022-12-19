Астрологи назвали подходящие для каждого знака ароматы

Специалисты по гороскопам рассказали, какие духи приобрести знакам зодиака.

Гороскоп влияет не только на характер, но и на предпочтение при выборе парфюмерии.

«Целеустремленным Овнам под стать и парфюм соотвествующий. Такой, чтобы все знали, что перед ними человек серьезный и амбициозный. Можно подыскать что-то цитрусовое или древесное», – заявили астрологи.

Ароматы розы, бергамота или мускуса посоветовали эксперты консервативным Тельцам.

Близнецам, чтобы заявить о себе, парфюм просто необходим: