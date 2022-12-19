Невероятная удача обрушится на Львов, а Водолеев спровоцируют: гороскоп на 20 декабря 2022 года

Астрология помогает узнать, что может случиться в тот или иной день. Астрологи составили подробный гороскоп на 20 декабря 2022 года. Некоторые знаки зодиака должны быть осторожны. Однако некоторым улыбнется удача.
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Овен
Этот день для Овнов принесет много открытий, но не все они удивят вас. Астрологи рекомендуют этому знаку зодиака оставаться в роли слушателя, а не оратора, чтобы не получить статус болтуна, которому нельзя доверить секретную информацию. Лучше отнеситесь к тому, что услышите сегодня, с долей скептицизма. Также не мешайте тем, у кого зарождаются романтические отношения. Дайте человеку разобраться без вашей помощи.
Телец
А вот Тельцы 20 декабря могут удачно провести деловые переговоры, но в личных взаимоотношениях могут возникнуть проблемы. Помните, что сегодня совершенно не стоит принимать необдуманных решений. Такие действия могут наложить отпечаток на вашу репутацию.
Близнецы
В этот день Близнецы могут открыто сказать о своих чувствах. Если в вашем окружении есть человек, который вам надоел или он пользуется вашей добротой, то смело расскажите об этом. Вам давно пора избавиться от всего, что создает препятствия на вашем пути. Внимательно выслушайте то, что вам ответят, сделайте выводы и двигайтесь дальше.
Рак
Раки выходят победителями из любого боя. Вы можете принять поздравления, но сразу начните готовиться к новой битве. Борьба будет долгой, поэтому не позволяйте себе расслабляться и отвлекаться от процесса. И если вы поймете, что противник готов сдаться, то идите на примирение первым.
Лев
Астрологи отмечают, что этот день будет особенно удачным для Львов. Они ощутят прилив невиданных сил и смогут воплотить все свои замыслы. Для Львов день будет успешен для решения всякого рода разногласий с родными, проблемы с финансами решаются легко. Также благоприятен этот день для встреч и новых знакомств. Львам не придется стараться, чтобы привлечь внимание. Вас также ждут приятные подарки и сюрпризы.
Дева
А вот Девам астрологи рекомендуют провести день с детьми. Вы сможете получить заряд положительных эмоций. А если нет возможности провести время с малышами, то можно внести нотку беззаботности в жизнь. Поверьте, ощущение счастья и легкости не заставит себя долго ждать.
Водолей
Вы будете в смятении, поскольку чей-то двусмысленный комментарий просто выведет вас из себя. Человек вас выведет из себя, но его намерения вы сможете узнать, только спросив о его чувствах. Вам честно признаются, что просто морочат голову. Важно: если после выяснения всех причин человек продолжит играть с вами в «молчанку», то определенно не стоит вашего внимания и терпения. Вам лучше просто направить свою энергию на чужой объект.
Рыбы
А Рыбам астрологи рекомендуют сделать работу, которую вы убирали в долгий ящик. Будьте внимательны к своей карьере. Отмечается, что анализ сложившейся ситуации поможет вам поднять планку. Нужно помнить, что порой достаточно просто побеседовать с начальником, чтобы решить ситуацию. Также следует сначала все обдумать и начать разговор с перечисления своих достижений.
Источник: Астро.ру