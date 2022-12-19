Невероятная удача обрушится на Львов, а Водолеев спровоцируют: гороскоп на 20 декабря 2022 года

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Овен

Этот день для Овнов принесет много открытий, но не все они удивят вас. Астрологи рекомендуют этому знаку зодиака оставаться в роли слушателя, а не оратора, чтобы не получить статус болтуна, которому нельзя доверить секретную информацию. Лучше отнеситесь к тому, что услышите сегодня, с долей скептицизма. Также не мешайте тем, у кого зарождаются романтические отношения. Дайте человеку разобраться без вашей помощи.

Телец

А вот Тельцы 20 декабря могут удачно провести деловые переговоры, но в личных взаимоотношениях могут возникнуть проблемы. Помните, что сегодня совершенно не стоит принимать необдуманных решений. Такие действия могут наложить отпечаток на вашу репутацию.

Близнецы

В этот день Близнецы могут открыто сказать о своих чувствах. Если в вашем окружении есть человек, который вам надоел или он пользуется вашей добротой, то смело расскажите об этом. Вам давно пора избавиться от всего, что создает препятствия на вашем пути. Внимательно выслушайте то, что вам ответят, сделайте выводы и двигайтесь дальше.

Рак

Раки выходят победителями из любого боя. Вы можете принять поздравления, но сразу начните готовиться к новой битве. Борьба будет долгой, поэтому не позволяйте себе расслабляться и отвлекаться от процесса. И если вы поймете, что противник готов сдаться, то идите на примирение первым.