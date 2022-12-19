Блюдо получится тонким и вкусным: в Роскачестве нашли лучшую блинную муку

В Роскачестве проверили готовую мучную смесь для выпечки блинов.
Качественная мука не должна быть заражена паразитами. В ней не могут содержаться синтетические красители и посторонние примеси.
«Поскольку товар на российском рынке относительно новый, государственных стандартов на блинную муку пока нет. Кроме обязательных требований безопасности мучная смесь должна соответствовать только технические условия производителя», – заявили в rskrf.ru.
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Результаты исследования показали, что лучшей блинной мукой стал продукт «По бабушкиному рецепту».
Также специалисты отметили продукцию торговых марок «Пышечка», «Предпортовая» и «С. Пудовъ».
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