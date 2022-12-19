Никаких иностранцев и мужчин-одиночек: в России изменили правила суррогатного материнства

И в документах прописано, что иностранцы не могут пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Согласно новому закону, воспользоваться услугами суррогатных матерей в России смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

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Документ опубликован на сайте правовой информации. Не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей и одинокие мужчины, даже если у них имеется российское гражданство. Однако, если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.