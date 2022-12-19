Внутри такое нашли – жуть: в Роскачестве рассказали, какие туши для ресниц нельзя использовать

Отмечается, что в двух марках туши для ресниц – Chanel Le volume 10 noir и Zao Velours Density & Structure Mascara эксперты обнаружили формальдегид, который запрещен и в России, и в ЕС.

Также в туши Max Factor X Divine обнаружен никель в количестве 8 мг/кг (0,008 г/кг). Эксперты подчеркнули, что в косметике вообще не должно быть никеля, поскольку он может быть сильным аллергеном и раздражать слизистую глаз.

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Помимо этого аллергенные компоненты обнаружены в туши:

Yves Rocher Intense Metamorphose, Givenchy Volume Disturbia, Max & More Volumizing, Kiko Maxi Mod Volume and Definition Mascara, Max Factor Divine Lashes.

Были также проведены опросы среди женщин. Им доверили оценить качество разной туши. Провалили тест только три товара: Primark Wonder Lash, Lacura Volume Effect Mascara (не продаются в России) и Dr. Hauschka Volume Mascara. По словам тех, кто принимал участие в эксперименте, на ресницах тушь выглядела незаметно, зато осыпалась и оставляла черные круги под глазами.