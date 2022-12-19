До 30 тысяч рублей: россиянам выплатят крупную сумму денег до 20 декабря

Деньги

Фото: Global Look Press

Определенная категория граждан получит приятный бонус к Новому году.

В этом году появились новые выплаты. К Новому году некоторые категории граждан получат дополнительные денежные выплаты. Так государство приготовило крупную сумму – от 10 до 30 тысяч рублей, которую россияне получат уже к 20 декабря.

Это касается российских спортсменов, которые добились в прошедшем году определенных результатов. Для них подготовили специальную денежную награду.

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«В ряде регионов страны спортсмены и тренеры могут получить денежные средства за спортивные достижения. Размер вознаграждения может составить от 10 до 30 тысяч рублей и зависит от количества заслуг и занимаемых местах на соревнованиях разных уровней.

Получить средства можно после подачи соответствующего заявления. Направить его следует в Комитет по физической культуре и спорту», – уточняет источник со ссылкой на портал «Госуслуги».

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