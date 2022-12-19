Важно знать! За что могут оштрафовать в новогоднюю ночь – суммы штрафов

Близится Новый год и самое время знать – что нельзя делать в праздник, чтобы не нарваться на неприятности с полицией.

В первую очередь, не курите и не распивайте алкогольные напитки в общественных местах. Штраф за это грозит от 500 до 3 тысяч рублей.