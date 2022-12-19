Важно знать! За что могут оштрафовать в новогоднюю ночь – суммы штрафов

Близится Новый год и самое время знать – что нельзя делать в праздник, чтобы не нарваться на неприятности с полицией.
В первую очередь, не курите и не распивайте алкогольные напитки в общественных местах. Штраф за это грозит от 500 до 3 тысяч рублей.
Также запрещено пускать салюты из окон и балконов многоэтажек. За это могут вообще посадить в тюрьму, если вы нанесете вред чужому здоровью.
А если вы готовите несанкционированные гуляния в общественном парке без согласования с местными властями, то заплатите штраф до 20 тысяч рублей.
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