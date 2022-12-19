Почти идеальная: синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

Судя по всему, с погодой в новогоднюю ночь Москве повезет. После снегопада и коллапса столицу ждет более-менее стабильная ситуация.

По прогнозам специалистов центра «Фобос», ночь с 31 декабря на 1 января в столице будет без осадков и у с умеренным морозом.