Почти идеальная: синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

Судя по всему, с погодой в новогоднюю ночь Москве повезет. После снегопада и коллапса столицу ждет более-менее стабильная ситуация.
По прогнозам специалистов центра «Фобос», ночь с 31 декабря на 1 января в столице будет без осадков и у с умеренным морозом.
«Вероятнее всего, москвичей ждет на Новый год относительно лунная ночь с минимальной вероятностью осадков, слабым ветром и бодрящими морозами от минус 8 до минус 13 градусов. В общем, идеальная новогодняя погода, которая соответствует климатической норме сезона. Под ногами – скрипучий снег, и сугробы высотой 23-30 сантиметров. Эталонная зима», - поделился в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды Евгений Тишковец.
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Делая прогнозы погоды на столь длительный срок, синоптики всегда делают поправку. Более точные данные будут им известны за 3-5 дней до ожидаемого срока. Нынешний прогноз - очень предварительный.