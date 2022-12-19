Уже не успеете купить! Резко взлетели цены на продукты, из которых готовят новогоднюю сельдь под шубой

Специалисты, отслеживающие динамику цен на продукты, подсчитали, что в этом году накрыть новогодний стол будет значительно дороже, чем в прошлом.
Отдельные виды продуктов, из которых готовятся новогодние салаты, подорожали на треть.
Заметнее всего прибавили в цене ингредиенты, из которых готовится селедка под шубой. Это — маринованные огурцы и сама сельдь. Они подорожали на 32 и 28 процентов соответственно, то есть в среднем на треть.
Прибавили в цене мандарины (+25%), зеленый горошек (+18%) и майонез (на 17%). Но при этом не изменились траты на яйца. Меньше остальных прибавили крабовые палочки (+10%).
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Всего же, согласно подсчетам, средний размер трат на традиционные новогодние продукты в первой половине декабря составил 3 тыс. 595 рублей, что на 13% (или 426 рублей) выше, чем в прошлом году.
По материалам ТАСС.