Уже не успеете купить! Резко взлетели цены на продукты, из которых готовят новогоднюю сельдь под шубой

Специалисты, отслеживающие динамику цен на продукты, подсчитали, что в этом году накрыть новогодний стол будет значительно дороже, чем в прошлом.

Отдельные виды продуктов, из которых готовятся новогодние салаты, подорожали на треть.

Заметнее всего прибавили в цене ингредиенты, из которых готовится селедка под шубой. Это — маринованные огурцы и сама сельдь. Они подорожали на 32 и 28 процентов соответственно, то есть в среднем на треть.

Прибавили в цене мандарины (+25%), зеленый горошек (+18%) и майонез (на 17%). Но при этом не изменились траты на яйца. Меньше остальных прибавили крабовые палочки (+10%).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».