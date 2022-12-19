Горошка и майонеза может не хватить: люди хватают в ТЦ как сумасшедшие

Зеленый горошек.

Зеленый горошек. Фото: Global Look Press

При этом ценник на продукты россиян не смущает.

Россияне делают последний рывок по торговым центрам в преддверии Нового года, скупая продукты, которые традиционно ставятся на стол.
 

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Из-за повышенного спроса стоимость популярных товаров стала расти с небывалой силой. Однако это не успокаивает народ — продукты как сметали с полок магазинов, так и продолжают это делать. Не ровен час ТЦ могут остаться без зеленого горошка и майонеза.

Консервированный горошек при этом уже подорожал на 18 процентов, а майонез — на 17 процентов. Что будет 31 декабря — просто страшно представить.

По материалам sportkp.ru.

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