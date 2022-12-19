Деньги зачислят с 1 января 2023 года: россиянам напомнили о выплате единого ежемесячного пособия

С первого января 2023 года в России будет выплачиваться единое пособие на детей и для беременных женщин.

Выплаты предоставляются после рождения или усыновления ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Кроме того, пособия могут получить беременные женщины с низким доходом.

Об этом на совещании в правительстве напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой лично контролировать вопросы выплат пособий.

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