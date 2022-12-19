Эти три продукта россияне сметают с полок: безбожно дорожают каждый день

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При этом люди не стали из-за этого делать покупки более умеренно — все равно сметают с полок продукты. А куда деваться? Не сидеть же за пустым столом.

В топ-тройке самых подорожавших товаров к празднику попали маринованные огурцы, которые стали стоить больше на 32%, далее идет селедка, стоимость которой возросла на 28%. И на третьем месте оказались мандарины. Их цена повысилась на 25%.

Источник: tass.ru.