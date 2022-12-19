Впервые с 30 мая! Доллар подскочил выше потолка на Мосбирже — прогноз эксперта сбывается

Доллар.

Доллар. Фото: Global Look Press

Американская валюта будет еще больше расти.

В ходе торгов 19 декабря курс доллара на Мосбирже поднялся выше 66 рублей. Произошло это впервые с 30 мая.

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Евро тоже нанес удар рублю. Впервые с 27 мая евро на торгах превысил 70 рублей.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев прогнозировал ранее подобный рост иностранных валют относительно рубля. Он считает, что доллар и евро будут подниматься в цене еще больше.

К концу 2022 года курс доллара закрепится на уровне 67–68 рублей, евро — 72–73 рублей.

По материалам: life.ru, КП.

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