Назван истинный курс доллара: цифры на конец года вводят в оцепенение

Тот, кто использует доллары и евро в валютных заработках, может войти в оцепенение от прогноза эксперта Артема Деева.

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Руководитель аналитического департамента AMarkets вычислил, что в конце года официальный курс доллара установится на цифре в 67–68 рублей, евро будет стоить 72–73 рублей, юань — 12 рублей за единицу.

Исследователь назвал целый ряд факторов, из-за которых рубль прогнется под долларом и евро. Произойдет это из-за уменьшения экспортных поставок, а также увеличения параллельного импорта в России.

Кроме того, в конце года стабильно повышается интерес к иностранной валюте, из-за чего их курс сразу поднимается. Также сыграли свою роль понижение стоимости российской нефти и санкции, которые наложили на нас недружественные страны.

Источник: life.ru