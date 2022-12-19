Выплатят в ближайшие дни! Пенсионеры до Нового года получат на карты по 10 тысяч рублей — рассказываем, кто именно

Появилась хорошая новость для российских пенсионеров, они получат до Нового года по десять тысяч рублей. И это не тринадцатая пенсия, возможность начисления которой обсуждалась ранее.

По информации пенсионного эксперта Сергея Власова, по 10 тысяч рублей получат действующие и бывшие сотрудники больших организаций. Крупные работодатели, как правило, поощряют своих работников, вышедших на пенсию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».