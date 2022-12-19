Выплатят в ближайшие дни! Пенсионеры до Нового года получат на карты по 10 тысяч рублей — рассказываем, кто именно

Купюры по пять тысяч рублей

Купюры по пять тысяч рублей. Фото: Global Look Press

Речь идет не о тринадцатой пенсии, а о поощрительных выплатах бывшим работникам крупных предприятий.

Появилась хорошая новость для российских пенсионеров, они получат до Нового года по десять тысяч рублей. И это не тринадцатая пенсия, возможность начисления которой обсуждалась ранее.

По информации пенсионного эксперта Сергея Власова, по 10 тысяч рублей получат действующие и бывшие сотрудники больших организаций. Крупные работодатели, как правило, поощряют своих работников, вышедших на пенсию.

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На праздничную выплату могут рассчитывать те пенсионеры, которые много лет проработали в одной компании.

Как правило, эти выплаты составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Но известны случаи, когда работодатели выплачивают к празднику и по 50 тысяч рублей своим заслуженным работникам.

По материалам ftimes.ru

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