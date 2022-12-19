Отказ Сбербанка поверг в шок россиян: деньги людям больше не светят — 26 декабря точка отсчета

Сбербанк озадачил своих клиентов отказом от выгодного кредита на новое жилье. Недавно финансово-кредитная организация предлагала ипотеку под символические проценты — 1-3 в год. Но теперь этот лакомый кусок станет недоступен для жителей РФ.
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Речь идет об ипотеке от застройщика, которую в итоге признали выгодной больше для строительных организаций. Для банков же это большой риск.
В связи с этим, а также из-за сложной экономической ситуации в стране Сбербанк принял решение больше не предоставлять данный вид кредита пользователям.
Конечно, те клиенты, которые рассчитывали на эти деньги, были повергнуты в шок, деньги им больше не светят. Уточняется, что поданные на ипотеку от застройщика заявки до 26 декабря включительно будут одобряться на прежних условиях.
Источник: akket.com