Отказ Сбербанка поверг в шок россиян: деньги людям больше не светят — 26 декабря точка отсчета

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Речь идет об ипотеке от застройщика, которую в итоге признали выгодной больше для строительных организаций. Для банков же это большой риск.

В связи с этим, а также из-за сложной экономической ситуации в стране Сбербанк принял решение больше не предоставлять данный вид кредита пользователям.

Конечно, те клиенты, которые рассчитывали на эти деньги, были повергнуты в шок, деньги им больше не светят. Уточняется, что поданные на ипотеку от застройщика заявки до 26 декабря включительно будут одобряться на прежних условиях.

Источник: akket.com