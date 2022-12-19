Давно такого не было: что произойдет с долларом под Новый год, раскрыли финансисты

На валютном рынке к Новому году ситуация меняется. Если предыдущие месяцы аналитики наблюдали, как сбываются их прогнозы относительно слабой европейской валюты и доллара, то сейчас в жизнь воплощается обратный сценарий. И рубль демонстрирует пике.

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С начала года рубль подешевел почти на 10%, и теперь курс по отношению к доллару составляет 65 рублей. А к Новому году ситуация закрутится сильнее — уже 70 рублей за американский «зеленый» не кажется фантастикой.