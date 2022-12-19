Сбербанк ошарашил процентами за снятие наличных: если сумма крупная — 3600 рублей

Сбербанк

Сбербанк. Фото: Global Look Press

Кредитно-финансовая организация при этом оставила лазейку.

Некоторые пользователи карточек от Сбербанка были ошарашены, сняв деньги в банкоматах сторонних банков. Им сильно не понравился процент, который они заплатили.

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1% обязаны заплатить все владельцы дебетовых карт от Сбера, если они по какой-то причине решили воспользоваться услугами иного банкомата. И если речь идет о крупной сумме, то комиссия действительно может впечатлить. Например, при снятии 90000 рублей нужно отдать банку 900 рублей.

Если же пользователь снял с кредитки, то комиссия будет выше — 4%. То есть при снятии 90000 рублей придется оплатить 3600 рублей.

Соответственно, Сбербанк рекомендует пользоваться для снятия наличных денег банкоматами организации. Тогда комиссию платить не нужно.

Источник: akket.com

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