Сбербанк ошарашил процентами за снятие наличных: если сумма крупная — 3600 рублей

1% обязаны заплатить все владельцы дебетовых карт от Сбера, если они по какой-то причине решили воспользоваться услугами иного банкомата. И если речь идет о крупной сумме, то комиссия действительно может впечатлить. Например, при снятии 90000 рублей нужно отдать банку 900 рублей.

Если же пользователь снял с кредитки, то комиссия будет выше — 4%. То есть при снятии 90000 рублей придется оплатить 3600 рублей.

Соответственно, Сбербанк рекомендует пользоваться для снятия наличных денег банкоматами организации. Тогда комиссию платить не нужно.

Источник: akket.com