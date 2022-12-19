«Зеленый свет в решении вопросов»: Василиса Володина обнадежила в новый день декабря

Астролог и телеведущая Василиса Володина регулярно старается подбадривать подписчиков хорошими новостями. Она даже ввела специальную рубрику «хорошие новости», чтобы читатели видели положительное в каждом новом дне. И на этот раз прогноз касался 19 декабря.
В новый день декабря Володина адресовала хорошую новость женщинам. Подписчицы получат подсказку от планет и смогут решить вопросы.
«Венера делает точный трин к Узлу в Тельце - дает подсказку и зеленый свет в решении наших женских вопросов. А все почему? Потому что Женщина сейчас рациональна и серьезно берется за все дела (Венера в Козероге)», - обнадежила Володина.