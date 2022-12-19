Владельцы карточек «Мир» получили скидку в 15% на продукты: подарок к Новому году

Карта "Мир"

Карта "Мир". Фото: Global Look Press

Банк, который выдал карту при этом совершенно неважен.

Те, у кого есть карта «Мир» могут воспользоваться ее преимуществами. К Новому году владельцам карточек сделали подарок.

Каждый пользователь системы получил скидку в 15% на продукты в магазинах «Лента». Приобрести их можно в режиме онлайн на сайте торговой сети.

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Акция действует до 25 декабря, именно до этого дня необходимо получить специальный промокод. Он будет привязан к банковской карточке участника акции. Воспользоваться им необходимо до конца 2022 года.

Применить скидку можно при условии закупки товара на 2500 рублей один раз.

Отметим, что карта «Мир» может быть выдана в абсолютно любом российском банке.

Источник: akket.com.

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