Владельцы карточек «Мир» получили скидку в 15% на продукты: подарок к Новому году

Те, у кого есть карта «Мир» могут воспользоваться ее преимуществами. К Новому году владельцам карточек сделали подарок.
Каждый пользователь системы получил скидку в 15% на продукты в магазинах «Лента». Приобрести их можно в режиме онлайн на сайте торговой сети.
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Акция действует до 25 декабря, именно до этого дня необходимо получить специальный промокод. Он будет привязан к банковской карточке участника акции. Воспользоваться им необходимо до конца 2022 года.
Применить скидку можно при условии закупки товара на 2500 рублей один раз.
Отметим, что карта «Мир» может быть выдана в абсолютно любом российском банке.
Источник: akket.com.