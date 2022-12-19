Владельцы карточек «Мир» получили скидку в 15% на продукты: подарок к Новому году

Те, у кого есть карта «Мир» могут воспользоваться ее преимуществами. К Новому году владельцам карточек сделали подарок.

Каждый пользователь системы получил скидку в 15% на продукты в магазинах «Лента». Приобрести их можно в режиме онлайн на сайте торговой сети.

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