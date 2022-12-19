Центробанк не изменил ключевую ставку: что сейчас происходит с вкладами и кредитами

А вот проценты по потребительским кредитам, вопреки ожиданиям, растут. Это, как сообщается, - последствия неопределенности. В среднем, сейчас потребительский кредит обойдется в год в 20,4%.

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Поэтому, в данных обстоятельствах экономический обозреватель Евгений Беляков советует свободные деньги разместить на вкладах прямо сейчас, пока есть выгодные предложения. А вот с кредитами лучше не торопиться – в кризис повышать долговую нагрузку не стоит, и скоро ставки по займам поползут вниз.