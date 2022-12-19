Центробанк не изменил ключевую ставку: что сейчас происходит с вкладами и кредитами

На последнем в этом году заседании Центробанка РФ было принято решение по ключевой ставке – ее не стали повышать или понижать, а сохранили на прежнем уровне – 7,5%. При этом, ставки по вкладам в декабре заметно подросли на фоне предыдущих месяцев, сообщает сайт «Ямал-медиа». Если в сентябре максимум по депозитам составлял 6,4%, то сейчас условия более привлекательные – 7,4%.
А вот проценты по потребительским кредитам, вопреки ожиданиям, растут. Это, как сообщается, - последствия неопределенности. В среднем, сейчас потребительский кредит обойдется в год в 20,4%.
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Поэтому, в данных обстоятельствах экономический обозреватель Евгений Беляков советует свободные деньги разместить на вкладах прямо сейчас, пока есть выгодные предложения. А вот с кредитами лучше не торопиться – в кризис повышать долговую нагрузку не стоит, и скоро ставки по займам поползут вниз.