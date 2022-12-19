Сбербанк ввел новое правило для всех карточек «Мир»: с 20 декабря по территории РФ

Карта "Мир"

Карта "Мир". Фото: Global Look Press

Пользователям должно понравиться нововведение.

Сбербанк порадовал пользователей карточек «Мир» своим нововведением. Речь идет не только о картах Сбера, но и любых других банков тоже – ВТБ, «Тинкофф», «Альфа-Банке», «Совкомбанке» и прочих.

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Теперь любой владелец карты системы «Мир» сможет пополнить свой счет в любом банке через банкоматы Сбербанка. И сделать это можно совершенно бесплатно, поскольку финансово-кредитная организация решила не брать за услугу комиссию.

На данный момент услуга уже работает, поэтому 20 декабря можно смело направляться к банкоматам Сбербанка для выполнения операции.

Источник: akket.com.

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