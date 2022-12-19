Сбербанк ввел новое правило для всех карточек «Мир»: с 20 декабря по территории РФ

Теперь любой владелец карты системы «Мир» сможет пополнить свой счет в любом банке через банкоматы Сбербанка. И сделать это можно совершенно бесплатно, поскольку финансово-кредитная организация решила не брать за услугу комиссию.

На данный момент услуга уже работает, поэтому 20 декабря можно смело направляться к банкоматам Сбербанка для выполнения операции.

Источник: akket.com.