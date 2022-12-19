Выкиньте немедленно! Этого не должно быть в сладких подарках – на кону здоровье ребенка

В канун Нового года каждый родитель озадачен выбором сладкого подарка для своего чада. Но не всякая коробочка с конфетами одинаково безопасна. В Роскачестве провели проверку 22 марок наборов и обнаружили недетское содержимое в них – растительное и пальмовое масла, консерванты, заменители молочного жира, аллергены.

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Только вот таким наполнением производители закон не нарушают - на многих коробках не указано, что это продукция, предназначенная для детей, что тоже не запрещено. И поэтому ответственность за то, чем пичкать своих детей, лежит на самих мамах и папах.

К ним и обращается президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова. Она перечислила сладости, от которых лучше избавиться при подготовке вкусного подарка для ребенка.

«Это, например, белый и горький шоколад, конфеты с помадным корпусом, карамель, в том числе леденцовая, литой ирис, кремовые пирожные, жевательная резинка. Литой ирис и жевательная резинка могут повредить пломбы, высокое содержание сахара в леденцовой карамели — привести к кариесу», - цитируют эксперта «Известия».

Также недетскими угощениями являются сладости с содержанием алкоголя – всякие коньячные и ликерные начини, например (где более 0,2% этанола), с кулинарными жирами, маргарином.