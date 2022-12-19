«Можем выстроить новые планы»: астролог Богдан Глоба дал прогноз на новую неделю декабря

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, рассказал, что произойдет на новой неделе декабря, с 19 по 25 числа. Сразу два небесных события будут влиять на нашу жизнь – это Новолуние и Солнце, входящее в созвездие Козерога.

«Новолуние в Козероге принесет собранную решительность, ясность разума и желание подвести итоги года», - уточнил Глоба-младший. И подчеркнул: «Лишь подводя итоги и расставляя точки, мы можем выстроить новые планы».

Солнце в Козероге способствует тому, чтобы сдержанно и с расстановкой, без эмоций, оценить прошлое и нынешнее. И самое время сейчас закладывать фундамент грядущего.