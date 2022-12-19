«Сбудется 100%»: Садальский объяснил, как правильно загадывать желание на Новый год

До Нового года остаются считанные дни, и вся страна находится в ожидании любимого семейного праздника. С кем отмечать, чем угощать гостей, как развлекать – эти вопросы сейчас у россиян вышли на передний план.

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Актер театра и кино Станислав Садальский – не исключение. Он задумался о новогодних подарках и напомнил, что дарить живых кроликов – это верх вульгарности и безвкусия. Он считает, что важнее успеть загадать желание, и объяснил, как это сделать, чтобы сбылось.