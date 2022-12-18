Станет номером один во всем мире уже с 2028 года: известный нумеролог раскрыла, что ждет Россию

Эксперт в нумерологии отметила, что есть несколько вариантов развития событий, так как все меняется в зависимости от поступков людей.

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По словам Кристины, на данный момент находимся на такой ветке событий, когда принимаются неверные решения. Но она считает, что в 2026 году запустится новый цикл. Все плохое закончится и начнется новая эпоха.