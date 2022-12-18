Станет номером один во всем мире уже с 2028 года: известный нумеролог раскрыла, что ждет Россию

Москва

Фото: Global Look Press

Нумеролог Кристина Егиазарова смогла воссоздать все происходящее с Россией в ближайшие годы. Она предрекает стране сильный рост.

Последние два года стали тревожными не только для России, но и для всего мира. Пандемия, локдаун и другие события. Многие не знают, чего ждать от нового года, а также от того, что будет дальше. Нумеролог Кристина Егиазарова рассказала, что увидела в карте будущего. Она раскрыла воодушевляющий прогноз для России.

Эксперт в нумерологии отметила, что есть несколько вариантов развития событий, так как все меняется в зависимости от поступков людей. 

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По словам Кристины, на данный момент находимся на такой ветке событий, когда принимаются неверные решения. Но она считает, что в 2026 году запустится новый цикл. Все плохое закончится и начнется новая эпоха.

Астрологи также считают, что переход к новому миру произойдет в 2026 году. Россию же, по словам нумеролога Егиазаровой, ожидает сильный рост, страна выйдет на абсолютно новый уровень и во всем мире будет считаться номером один во многих сферах. Это случится в период с 2028 по 2037 годы, пишет  Рамблер.Гороскопы.

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