Следите, чтобы без обмана: как получить больше отпускных в 2023 году

Специалисты дали лайфхак, касающийся грамотного планирования отпуска. Сейчас самое время - все как раз выбирают подходящие для этого дни приближающегося 2023 года.
Важно помнить, что чем больше дней в месяце, в котором вы будете в отпуске, тем больше вам начислят отпускных.
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Если же для вас на первом месте не деньги, а большее количество дней отпуска, совмещайте его с долгими праздничными выходными. Важно только помнить, что во время отпуска выходные дни оплачиваются, а праздничные – нет, но есть возможность отдохнуть больше.
По материалам sportkp.ru.