Следите, чтобы без обмана: как получить больше отпускных в 2023 году

Специалисты дали лайфхак, касающийся грамотного планирования отпуска. Сейчас самое время - все как раз выбирают подходящие для этого дни приближающегося 2023 года.

Важно помнить, что чем больше дней в месяце, в котором вы будете в отпуске, тем больше вам начислят отпускных.

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