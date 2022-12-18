Следите, чтобы без обмана: как получить больше отпускных в 2023 году

Купюры по сто рублей

Купюры по сто рублей. Фото: Global Look Press

Специалисты рассказали, как грамотно распланировать дни отдыха.

Специалисты дали лайфхак, касающийся грамотного планирования отпуска. Сейчас самое время - все как раз выбирают подходящие для этого дни приближающегося 2023 года.

Важно помнить, что чем больше дней в месяце, в котором вы будете в отпуске, тем больше вам начислят отпускных.

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Если же для вас на первом месте не деньги, а большее количество дней отпуска, совмещайте его с долгими праздничными выходными. Важно только помнить, что во время отпуска выходные дни оплачиваются, а праздничные – нет, но есть возможность отдохнуть больше.

По материалам sportkp.ru.

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