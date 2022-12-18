Уже на следующей неделе: аналитики дали четкий прогноз по поводу судьбы рубля

По итогам минувшей недели рубль демонстрировал падение по отношению к основным мировым валютам - евро и доллару.

Рубль потерял несколько пунктов, позволив значительно укрепиться американской и европейской валюте.

Но по прогнозам аналитиков, долго это продолжаться не будет. Финансисты назвали предпосылки, которые помогут рублю отыграть утраченные позиции уже на новой неделе. С 19 декабря рубль начнет укрепляться.