Уже на следующей неделе: аналитики дали четкий прогноз по поводу судьбы рубля

Купюры в пять тысяч рублей

Купюры в пять тысяч рублей. Фото: Global Look Press

Финансисты предсказали, что произойдет с национальной валютой в ближайшие дни.

По итогам минувшей недели рубль демонстрировал падение по отношению к основным мировым валютам - евро и доллару.

Рубль потерял несколько пунктов, позволив значительно укрепиться американской и европейской валюте.

Но по прогнозам аналитиков, долго это продолжаться не будет. Финансисты назвали предпосылки, которые помогут рублю отыграть утраченные позиции уже на новой неделе. С 19 декабря рубль начнет укрепляться.

«Этому будет способствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут накапливать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 26 декабря. В результате, рубль получит дополнительную поддержку, что, при прочих равных будет способствовать его восстановлению», - отметил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

По материалам 1prime.ru.

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