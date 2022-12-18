Уже на следующей неделе: аналитики дали четкий прогноз по поводу судьбы рубля

По итогам минувшей недели рубль демонстрировал падение по отношению к основным мировым валютам - евро и доллару.
Рубль потерял несколько пунктов, позволив значительно укрепиться американской и европейской валюте.
Но по прогнозам аналитиков, долго это продолжаться не будет. Финансисты назвали предпосылки, которые помогут рублю отыграть утраченные позиции уже на новой неделе. С 19 декабря рубль начнет укрепляться.
«Этому будет способствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут накапливать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 26 декабря. В результате, рубль получит дополнительную поддержку, что, при прочих равных будет способствовать его восстановлению», - отметил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.
По материалам 1prime.ru.
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