Уже с 1 января: пособие для беременных увеличат до одного прожиточного минимума

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что размер перечислений составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе.Указ подписал президент России Владимир Путин, о чем сообщается на сайте Кремля.

Напомним, в данный момент размер финансовой помощи, предназначенный беременным женщинам, составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.