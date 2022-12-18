Уже с 1 января: пособие для беременных увеличат до одного прожиточного минимума

Недавно была продлена льготная программа для многодетных семей и они могут оплатить субсидией взнос за ипотеку. Материнский капитал проиндексируют на 12,4%. Он увеличится до 589 600 рублей на первого ребенка и до 779 000 рублей на второго. А с 1 января 2023 года беременные россиянки, вставшие на медицинский учет, будут получать от государства финансовую помощь по новому закону.
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Отмечается, что размер перечислений составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе.Указ подписал президент России Владимир Путин, о чем сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в данный момент размер финансовой помощи, предназначенный беременным женщинам, составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.