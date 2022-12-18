Стал известен настоящий курс доллара на конец года: честные цифры, от которых хочется плакать

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сделал прогноз курсов валют на конец года.
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Увы, некоторым они могут не понравиться, ведь на валюте кое-кто зарабатывает. И далеко не всегда удается предугадать рост или падение ее стоимости.
Эксперт считает, что официальный курс доллара закрепится на уровне 67–68 рублей, евро — 72–73 рублей, юаня — на 12 рублях за единицу.
Рубль, по мнению Деева, упадет из-за множественных факторов, которые включают сокращение экспорта при увеличении импорта (параллельного), повышение спроса на доллары и евро, а также низкую стоимость нефти.
Ну и иностранные санкции тоже дают о себе знать, ведь Европа и Запад не перестают создавать экономические рамки для России.
Источник: life.ru.