До 40% и выше! Объявлено о подорожании услуги ЖКХ в 2023 году – люди в ужасе от новости

В декабре многие из россиян ощутимо почувствовали изменения в квитанциях за ЖКХ – коммуналку подняли внепланово сразу на 9%.

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При этом россиян заверили, что в 2023 году, благодаря этому нежданному акту, данные услуги дорожать не будут. Оказалось, что это не совсем так – люди в ужасе от известия.

По данным сайта LIFE, в перечне услуг от правительства нет отчислений за капремонт, поскольку оно идет отдельным платежом. Соответственно, на него ценник может взлететь и немало.

Портал сообщает, что в Московской области за капремонт будут сдирать на 16,7% больше, в Нижегородской области - на 17%, а в Свердловской области – более чем на 40%!