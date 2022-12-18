Минтруд выдаст по 15 700 рублей россиянам: подписан новый указ о выплатах к Новому году

Стало известно о подписании нового указа Минтрудом, который позволит части россиян получить хороший денежный подарок от государства.

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Речь идет о гражданах, которые имеют нагрудные значки «Почетный донор ССС» или «Почетный донор России». Они получат по 15 700 рублей перед Новым годом, о чем сообщил социальный справочник Приморского края.

Известно, что средства выделяются ежегодно, в декабре средства полагаются тем, кто еще не получал их в 2022 году. Детальную информацию предоставляют в соцзащите.