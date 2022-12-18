Осталось 9 дней: Сбербанк заявил о намерении оставить россиян без денег

Сбербанк ошарашил многих своих клиентов известием о прекращении выдачи денег по ипотеке. Речь идет конкретно про кредиты, которые предоставлялись от застройщика.

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На данную ипотеку были предусмотрены символические проценты – всего 1–3% в год. И теперь такой лакомый кусочек клиенты Сбера, увы, не увидят в списке продуктов банка.

Отметим, что поданные на ипотеку от застройщика заявки до 26 декабря включительно будут одобряться на прежних условиях. Осталось 9 дней.

Источник: akket.com.