Этот стиральный порошок убрал самые кошмарные пятна! Дешевенький бренд затмил самые дорогие – исследование

Исследователи Роскачества пришли к интересному выводу. Оказывается, цена на порошок вовсе не является подтверждением его отличных свойств. Вполне дешевенький продукт может справляться с поставленными задачами не только не хуже, но даже в разы лучше.

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Эксперты проверили свойства нескольких брендов стирального порошка и назвали самым лучшим недорогой «Аист». Средство смогло отстирать самые сложновыводимые пятна, включая застарелый пот и кровь.

При этом ткань осталась неизменной – как новой, не покрылась катышками, не приобрела разводы. Порошок «Аист» полностью вышел из материала в процессе полоскания.

Источник: primpress.ru.