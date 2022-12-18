Этот стиральный порошок убрал самые кошмарные пятна! Дешевенький бренд затмил самые дорогие – исследование

Исследователи Роскачества пришли к интересному выводу. Оказывается, цена на порошок вовсе не является подтверждением его отличных свойств. Вполне дешевенький продукт может справляться с поставленными задачами не только не хуже, но даже в разы лучше.
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Эксперты проверили свойства нескольких брендов стирального порошка и назвали самым лучшим недорогой «Аист». Средство смогло отстирать самые сложновыводимые пятна, включая застарелый пот и кровь.
При этом ткань осталась неизменной – как новой, не покрылась катышками, не приобрела разводы. Порошок «Аист» полностью вышел из материала в процессе полоскания.
Источник: primpress.ru.