Люди уже бегут за ним в магазин: выдали название продукта, который дорожает каждый день – в два раза

Эксперты Росконтроля назвали продукт, который растет в цене с небывалой силой. При этом народ не перестает его покупать, невзирая на стоимость.

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Дело в том, что ни один Новый год не обходится без него, а россияне чтут традиции несмотря ни на что – каждый год смотрят старые советские фильмы, ставят на стол сельдь под шубой и оливье, а также тот самый продукт…

Речь идет о шампанском, каждый день его стоимость повышается. Исследователи говорят, что к самому празднику напиток может вырасти в цене почти вдвое.