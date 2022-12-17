Записывайте названия: в Роскачестве рассказали о кетчупах, которые идеально подойдут к любому мясу

В Роскачестве назвали марки кетчупа, которые идеально подойдут к любому мясу. Продукция получила наивысшие оценки по всем показателям.
По итогам исследований, наиболее безопасными и качественными были названы бренды «Слобода» и Heinz. Эксперты подчеркнули, что их главными достоинствами являются отсутствие консервантов, красителей и подсластителей. При производстве использовалось большое число томатов. И это говорит о высоком качестве томатной пасты и натуральности продукта.
Специалисты ведомства проверили еще и органолептические свойства продукта. Внешний вид, вкус и запах данных соусов полностью соответствуют товарной категории.
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Ранее руководитель движения «Хрюши против» Светлана Васильева рассказала, на что следует обратить внимание при покупке майонеза. Она отметила, что этот продукт может храниться как в холодильнике, так и при комнатной температуре, однако срок годности при этом значительно отличается. По словам Васильевой, чтобы обезопасить себя от покупки плохого майонеза, лучше брать те упаковки, которые стоят на полках в зале, и обязательно проверять срок годности.