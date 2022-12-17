Пишите о самых заветных желаниях: россиянам рассказали, как отправить письмо прямиком Деду Морозу

У Деда Мороза есть собственная резиденция, куда россияне легко могут отправлять письма с пожеланиями. Пересылка обойдется всего в 27 рублей.
Хранить письма для волшебника под елкой - это не единственный способ загадать желания и поделиться своими сокровенными мечтами на год грядущий. Россияне могут отправлять конверты прямиком в резиденцию Мороза в Великий Устюг. На почте на вас не посмотрят с недоумением, не волнуйтесь. Сотрудники помогут даже вписать правильные данные.
Как объяснил портал «Объясняем.рф», на конверте нужно указать следующие данные для отправления: Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза, 162390. Но ответ отправитель вряд ли получит, а вот исполнение мечты - вполне возможно.
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Кстати, около трети всех посланий присылают взрослые: рассказывают о своей жизни и просят исполнить заветное желание. А самые интересные письма остаются в архиве волшебной почты.