Пишите о самых заветных желаниях: россиянам рассказали, как отправить письмо прямиком Деду Морозу

У Деда Мороза есть собственная резиденция, куда россияне легко могут отправлять письма с пожеланиями. Пересылка обойдется всего в 27 рублей.

Хранить письма для волшебника под елкой - это не единственный способ загадать желания и поделиться своими сокровенными мечтами на год грядущий. Россияне могут отправлять конверты прямиком в резиденцию Мороза в Великий Устюг. На почте на вас не посмотрят с недоумением, не волнуйтесь. Сотрудники помогут даже вписать правильные данные.