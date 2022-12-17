«Не только красивым»: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогодний костюм для ребенка

Новогодний костюм

Новогодний костюм. Фото: Global Look Press 

В ведомстве поделились критериями при поиске идеального образа на праздник.

Родителям посоветовали быть внимательными во время покупки новогоднего наряда для малышей.

Роспотребнадзор рекомендовал не стесняться нюхать костюм для новогодних елок.

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«Костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным и практичным. Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребенка», – отметили ria.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Убедитесь, что наряд не оставляет следы краски на коже. А мелкие детали должны плотно «сидеть» на ткани.

Напомним, ранее для модниц рассказали о самом трендовом оттенке праздничных платьев.

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