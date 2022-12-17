«Не только красивым»: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогодний костюм для ребенка

Родителям посоветовали быть внимательными во время покупки новогоднего наряда для малышей.
Роспотребнадзор рекомендовал не стесняться нюхать костюм для новогодних елок.
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«Костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным и практичным. Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребенка», – отметили ria.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
Убедитесь, что наряд не оставляет следы краски на коже. А мелкие детали должны плотно «сидеть» на ткани.
Напомним, ранее для модниц рассказали о самом трендовом оттенке праздничных платьев.