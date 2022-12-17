«Нежелательно использовать гирлянды»: эксперт рассказал, как украшать живую новогоднюю елку

Новогодняя елка

Новогодняя елка. Фото: Global Look Press 

Главное – не выбирать игрушки, которые могут повредить почки дерева.

Стало известно, как правильно ставить живую елку дома.

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий поделился правилами украшения новогоднего дерева.

«Если (елка – ред.) в кадке, нежелательно использовать гирлянды с нагревающимися лампочками, а также следует избегать игрушки, которые могут повредить почки – использование лент для крепления игрушек станет отличным вариантом», – рассказал эксперт.

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«Ком земли в кадке должен быть 1/3 от высоты дерева, то есть если у вас елка полтора метра, то высота кома должна быть примерно 60 сантиметров», – добавил чиновник в беседе с ria.ru.

А еще можно добавлять в подставку с водой две таблетки аспирина ежедневно. Так дерево дольше будет радовать своей красотой.

Напомним, ранее стало известно об актуальном оттенке для новогоднего платья.

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