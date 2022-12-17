«Принесет обильные осадки»: в Москве продолжит увеличиваться снежный покров

Стало известно, что высота сугробов в столице может достичь рекордных показателей.

Из-за циклона с юго-запада европейской части продолжатся осадки. По словам эксперта, уровень снежного покрова может побить рекорд 1941 года. Тогда в середине декабря высота снега достигала 34 см.

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«Тот циклон, который сейчас проходит с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки, хотя по своему виду он не очень такой мощный... Но он очень активный, поэтому следует ожидать уже в ближайшие часы выпадения снега, этот снегопад продолжиться и завтра. Эти два дня могут обусловить прирост снега больше чем на 10 см. Сейчас высота снега 22 см, а 19 декабря 1941 года высота снега была 34 см. Вероятность события на превышение рекорда – не маленькая», – процитировали Романа Вильфанд ria.ru.