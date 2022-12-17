«Упрощает жизнь мошенникам»: стало известно, как аферисты могут добраться до баланса на карте

Остаток на счете на банковской карте можно узнать с помощью банального подглядывания во время того, как потенциальная жертва совершает операции возле банкомата.

Также воровство чеков может облегчить «работу» мошенников. Но этот метод менее эффективный, так как преступникам еще понадобится ваш номер.

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