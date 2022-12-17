«Упрощает жизнь мошенникам»: стало известно, как аферисты могут добраться до баланса на карте

Остаток на счете на банковской карте можно узнать с помощью банального подглядывания во время того, как потенциальная жертва совершает операции возле банкомата.
Также воровство чеков может облегчить «работу» мошенников. Но этот метод менее эффективный, так как преступникам еще понадобится ваш номер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Но узнать баланс карты можно и с помощью отправки текстового сообщения на номер банка или звонок голосовому помощнику. Причем, если к одному номеру телефона привязано сразу несколько карт, то банк может сообщить последние четыре цифры всех карт и остаток по ним, что еще больше упрощает жизнь мошенникам», – отметил эксперт в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее Сбербанк отменил переводы средств в другие кредитные организации через банкоматы.