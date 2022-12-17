Игривая кошечка: Ольга Серябкина в облегающем наряде встала в пикантную позу на столе

К слову, на столе оказалась не только певица, но и ваза с нежно-розовым цветком. Сочные ягодицы Серябкиной выглядывали из-под растения.

Напомним, ранее подтянутой фигурой похвасталась другая артистка – Анна Хилькевич. Она станцевала на пляже в откровенном купальнике.