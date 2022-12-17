Игривая кошечка: Ольга Серябкина в облегающем наряде встала в пикантную позу на столе

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: соцсети 

Артистка устроила дома необычную фотосессию.

Исполнительница Ольга Серябкина опубликовала в личном микроблоге кадр в обтягивающем комбинезоне. С помощью изделия знаменитость подчеркнула изящные формы.

Серябкина отдала предпочтение белоснежному наряду с зигзагообразными узорами. Брюнетка дополнила соблазнительный комбинезон босоножками на высоком каблуке. Ольга легла на кухонный стол и встала на лопатки.

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Экс-звезда группы Serebro игриво подвела левую ножку к правой и приоткрыла пухлые губки.

Ольга Серябкина на столе. Фото: соцсети 

К слову, на столе оказалась не только певица, но и ваза с нежно-розовым цветком. Сочные ягодицы Серябкиной выглядывали из-под растения.

Напомним, ранее подтянутой фигурой похвасталась другая артистка – Анна Хилькевич. Она станцевала на пляже в откровенном купальнике.

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