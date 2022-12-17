«Выход найдется»: Василиса Володина дала ценный совет – приведет к финансовой выгоде

Телеведущая и астролог Василиса Володина старается в непростое нынешнее время поддерживать людей чаще, рассказывая о хороших моментах и прогнозируя благоприятные дни. На этот раз звездочет поведала, что произойдет 17 декабря, и дала ценный совет для достижения наиболее выгодного эффекта.

«Сегодня ловим трин Меркурия к Урану, богатый на светлые мысли, озарения, внезапные догадки и прозрения. Думай головой и выход найдется непременно! Вероятно, он гораздо легче, чем кажется. А еще и выгоден финансово», - подчеркнула астролог.

Ранее Володина сообщила, что грядет период Ретроградного Меркурия. В это время не стоит начинать новое, а нужно возвращаться к старому и недоделанному.