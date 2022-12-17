«Актуальны длинные моносерьги»: эксперт рассказала, какие ювелирные изделия надеть в предстоящие праздники

Стало известно, какие украшения стоит выбрать для новогодней ночи.
Ювелирный эксперт порекомендовала жемчуг для предстоящего праздника. Так как этот камень задобрит символ Нового года.
«Традиционно трехцветная кошка считается символом удачи – приобретите кольцо, сочетающее три цвета металла в одном или микс самоцветов на удачу в новом году. Поскольку кролик покровительствует семейному благополучию, плодородию и гармонии, следует обратить внимание на жемчуг. Этот камень наделяют таким же символическим смыслом», – рассказала Елена Ракутина в беседе с ria.ru.
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«В этом году особенно актуальны длинные моносерьги или фантазийные каффы в сочетании с искрящимся и изящным пирсингом ушей. Необычные украшения для ушей – обязательный атрибут новогоднего образа», – добавила эксперт.
Также специалист по ювелирным изделиям посоветовала не надевать более двух видов украшений. К модным в этом сезоне прозрачным тканям стоит выбирать легкие украшения. А массивные подойдут к плотным нарядам.