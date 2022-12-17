«Актуальны длинные моносерьги»: эксперт рассказала, какие ювелирные изделия надеть в предстоящие праздники

Стало известно, какие украшения стоит выбрать для новогодней ночи.

Ювелирный эксперт порекомендовала жемчуг для предстоящего праздника. Так как этот камень задобрит символ Нового года.

«Традиционно трехцветная кошка считается символом удачи – приобретите кольцо, сочетающее три цвета металла в одном или микс самоцветов на удачу в новом году. Поскольку кролик покровительствует семейному благополучию, плодородию и гармонии, следует обратить внимание на жемчуг. Этот камень наделяют таким же символическим смыслом», – рассказала Елена Ракутина в беседе с ria.ru.

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