Что будет с ценами с 1 января: экономист раскрыл ситуацию в России с продуктами, одеждой и обувью

Повышение акцизов на табак, алкоголь, сладкие напитки, а также введение пошлин на импортные товары бытовой химии и личной гигиены (из недружественных стран) неминуемо повлияют на цены. Они с 1 января вырастут.

А вот как обстоит дело с продуктами, рассказал экономист Валерий Корнеев. Эксперт полагает, что сильного скачка в ретейле не случится. Дело в том, что России удалось наладить логистику, найти и установить новые связи с поставщиками из других стран, кроме того, национальная валюта остается крепкой.

«На мой взгляд, товары народного потребления и сельхозпродукция будут дорожать менее быстрыми темпами, чем все остальное, хотя инфляцию никто не отменял», - объяснил экономист сайту «Ямал-Медиа».

Эксперт также напомнил, что производство в нашей стране никуда не делось – по-прежнему достаточно отечественных товаров, цены на которые не будут расти. Также продолжится тенденция замены западных брендов конкурирующими из Турции и Китая. Более того, даже люксовые категории товаров этих стран имеют более адекватную ценовую политику, чем из западные аналоги, так что обувь и одежда могут даже подешеветь.